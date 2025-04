La morte in un condominio

Una donna è morta in casa da sola. È stata trovata qualche giorno fa in un grande condominio di Roma, a Tor Tre Teste, con il corpo oramai in decomposizione. Gli articoli di cronaca cittadina non riportano il nome, non si usa nei casi come il suo, “per rispetto”, ma c’era l’indirizzo a suscitare domande.

La causa di morte rimane spesso nascosta per evitare emozioni o imitazioni: si è uccisa impiccandosi. Chi sente l’impulso a uccidersi trova coraggio solo quando qualcun altro lo ha fatto: è per questo che spesso i suicidi non compaiono in cronaca.

Siamo fatti così: cerchiamo condivisione anche in quel gesto che più manifesta la solitudine che stiamo vivendo. Non ci riusciamo, se non ci sentiamo parte di un gruppo, anche nell’azione più solitaria che esiste.

Il suicidio non sempre è chiusura; a volte è un messaggio, una rivalsa su chi ci ha ferito, perché provi rabbia o dolore. A volte però, quando si compie nel buio di una depressione profonda, è solo desiderio di un sonno in cui trovare sollievo, una volta per sempre, da quell’angoscia di cui non sai a chi raccontare. È un grido di rabbia e dolore, un grido di solitudine in un condominio affollato.

Lo abbiamo tutti saputo dai social. Anche di chi ci vive di fronte sappiamo solo quello che leggiamo sul tablet. Il nostro sguardo non va oltre. Raramente ci si guarda negli occhi incontrandosi in mezzo alle scale ed è raro il saluto cordiale.

Ognuno in fondo ha già tanti problemi in famiglia e al lavoro che sarebbe sciocco caricarsi dei problemi di gente a noi estranea, pensiamo. È stato per questo difficile riuscire a sapere qualcosa di lei.

Ho alla fine saputo di una vita sofferta, la cui ultima ferita era la perdita della madre. Non aveva voluto per lei alcun funerale. Forse non sapeva a chi dirlo, con chi condividere il vuoto creatosi.

Non so se avesse parenti, ma di certo nessuno l’ha chiamata per giorni, nessuno ne ha notato l’assenza. La nostra vista era inchiodata allo schermo, il nostro udito sopraffatto dai suoni delle tv e di internet; lo schermo è la prima luce che accendiamo al mattino e l’ultima a spegnersi prima del sonno.

Solo l’olfatto è riuscito a svegliarci dal nostro torpore. La puzza di morte si è imposta sopra quel miscuglio di cibo in cottura, cani e sacchi di spazzatura che senti negli androni dei nostri palazzi. Era morta da giorni, ma ce ne siamo occupati solo per il fastidio che dava alle nostre narici il suo corpo disfatto.

È morta senza fare rumore, in silenziosa disperazione, e nel silenzio sembra ora scivolare in fretta negli articoletti di cronaca. È per questo che non me la sento di “avere rispetto” e di tacere il suo nome.

È morta in silenzio, lei che spesso si dice gridasse. Forse non aveva più alcuno che la volesse ascoltare, che chiamasse il suo nome. Non ho immagine per mostrare chi fosse, so solo il suo nome che ho scoperto chiedendo un po’ in giro. E allora, se oltre a pregare, null’altro mi è ora concesso, posso almeno far conoscere il nome, perché chi legge lo sappia che Silvia c’è stata, che in questo mondo ha amato e sofferto, e che un giorno di primavera del 2025 la solitudine le ha stretto il collo con tale violenza da toglierle il respiro dal corpo.

Non ricordo di averla incontrata, o forse sì, ma come una tra tante. Non lo era per Dio solo una tra tante; il suo grido, rimasto inespresso nel cuore, Dio non può non averlo sentito.

Qualcuno verrà a chiedermi – succede sempre più spesso – dov’era quando lei si è impiccata. La risposta è una sola: era accanto a lei crocifisso, anche lui rimasto da solo con la sua mamma a guardarlo. Silvia aveva la mamma, da poco defunta, lì vicino a pregare per lei e Gesù crocifisso a soffrire con lei, con Maria che addolorata li abbracciava in un unico sguardo. La Via Crucis si è svolta, per una volta, in questa casa in via dei Berio.

Si festeggia il Signore risorto tra pochi giorni nelle chiese cristiane di tutto il mondo. Preghiamo per Silvia. Preghiamo che nei suoi ultimi istanti abbia scorto accanto a sé il Crocifisso e abbia potuto, anche solo con un veloce pensiero, sussurrare: «Ricordati di me quando sarai nel tuo regno». Basterà allora attendere il giorno di Pasqua per vedere Gesù trascinare con sé tante persone al trionfo del cielo. E Gesù, salendo dal Padre, tiene sempre per mano vicino a sé come amiche le anime che gli erano accanto mentre era in croce a soffrire.

