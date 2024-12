La notte del “grande botto”

Nella notte tra il 30 novembre e il primo dicembre 1972, a Roma, una tremenda conflagrazione distrusse tre piani di un palazzone sito all’angolo tra via Prenestina e viale Telese. 17 morti (tra questi ben 5 bambini di età inferiore ai 4 anni) e 100 feriti furono l’amaro bilancio di quel tragico evento, causato da un improvviso incendio in un deposito di fuochi d’artificio posto nel piano interrato del palazzo.

Non fu una disgrazia, perché quel deposito di fuochi d’artificio era illegale: lo stabilì l’inchiesta e il processo intentato contro i proprietari del negozio di armi che si trovava al pian terreno e che furono condannati.

Il “grande botto” fu udito a diversi chilometri di distanza. Lo udii anch’io, che dormivo nella mia casa, a Torpignattara, a circa due chilometri, in linea d’aria, dal luogo dell’esplosione.

A 52 anni di distanza nessuno più ricorda quella tragedia, e non vi è neanche una targa, fuori o dentro quel palazzo, che possa tramandarne la memoria alle nuove generazioni.

La storia di un territorio, a mio avviso, è fatta anche di episodi tristi e dolorosi come la tragedia del 1972; di conseguenza, tutti coloro che hanno a cuore il territorio nel quale risiedono e del quale si prendono cura, hanno il dovere di conservare e di trasmettere la memoria anche dei grandi dolori e dei lutti che hanno colpito, nel corso del tempo, l’intera comunità.

