“La pista ciclabile fra via Gregorio VII e Porta Cavalleggeri va rimossa”

“La pista ciclabile tra via Gregorio VII e Porta Cavalleggeri continua a creare disagi per i cittadini. Ogni giorno, nella zona, si forma una fila interminabile di macchine dovuta al restringimento della carreggiata.

Come Fratelli d’Italia abbiamo presentato una mozione per chiedere che quel tratto di ciclabile venga completamente rimossa.

L’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè e la presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti continuano invece ad avere un atteggiamento ambiguo parlando di modifiche che non risolverebbero la situazione.

Vanno prese decisioni drastiche, perché ben vengano le piste ciclabili dove è possibile, ma in quel tratto impattano troppo negativamente sulla viabilità locale e quindi non sono più tollerabili”.

La nota dell’8 marzo 2022 del gruppo di FdI in Municipio XIII.