La politica della fontanella nel Municipio Roma V in via G. Alessi

Continua la politica della fontanella nel Municipio Roma V portata avanti con lodevole perseveranza dal presidente della Commissione Lavori Pubblici Christian Belluzzo ben supportato da Acea Ato2.

L’ultima installata, la quarta negli ultimi due anni è quella in via Galeazzo Alessi di fronte al civico 5, nel popolare quartiere di Villa Certosa richiesta a gran voce dai cittadini fin dalla fine del 2016.

Non finiamo certo con questa, ci ha confidato il consigliere Belluzzo, e siamo in attesa che Acea Ato2 ci dia la disponibilità ad installare quella in via di Portonaccio all’interno del Parco delle Energie.