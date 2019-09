La professione di Stella? Pet Therapy

Stella, nata verso la fine del 2008, proveniva dal canile di Bracciano ed era stata adottata da Fabrizio Innocenzi. Se n’è andata lo scorso 7 settembre lasciando un vuoto immenso non soltanto in coloro che hanno avuto il privilegio di averla come membro della famiglia ma, grazie al suo impiego nella Pet Therapy, anche tra le tante persone alle quali Stella ha elargito lezioni di etica e d’amore. Sì, perché la sua professione era nel campo degli interventi assistiti con gli animali.

Si parla sempre troppo poco di loro e spesso, quando lo si fa, non si rende sufficiente giustizia a questi meravigliosi esseri che, come scriveva Lord Byron in onore del cane deceduto, hanno tutte “le virtù dell’uomo senza i suoi vizi”.

Tra queste anime nobili si inserisce la storia dolcissima e tristissima della lupetta Stella che, il 7 settembre 2019, improvvisamente, ha attraversato il Ponte dell’Arcobaleno lasciando i suoi umani sconvolti dal dolore.

All’età di circa tre mesi aveva incontrato la famiglia adottante che ne ha esaltato e rafforzato le splendide qualità. Stella, infatti, per molti dei suoi dieci anni di esistenza, ha svolto “per vocazione e attitudine” un’intensa attività nella Pet Therapy.

Una vita dedita ad un’operosità continua e gratificante, portata avanti quasi come un gioco, ma con tanto, tanto amore.

La Pet Therapy è un intervento condotto con l’ausilio degli animali su tutte quelle persone che ne hanno bisogno, siano esse in regime carcerario o ospedaliero, anziani o giovani e non importa se di colore politico o di pelle differente, tanto meno se ricchi o poveri.

Nel cedolino dello stipendio di un cane impiegato in questa così tradotta “terapia dell’animale da affezione”, senza il coinvolgimento dei sindacati, il salario è solo quello di ricevere l’affetto della famiglia e di quanti gli stanno intorno, una cuccia e, per vitto, un pasto accuratamente studiato secondo le più aggiornate nozioni di nutrizionistica veterinaria per cani con cibi freschi opportunamente cucinati. Certo, ogni tanto è prevista qualche ora di svago per correre nei campi o nei parchi delle città, fondamentali per il recupero e il rispetto dell’animale addetto alle attività assistite.

Il suo tutor Fabrizio Innocenzi, addestratore cinofilo iscritto all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I), insieme all’amico Flavio Langone, laureato in Tecniche di addestramento e educazione cinofila presso l’Università di Pisa, si sono specializzati nell’ambito degli interventi assistiti con gli animali. In seguito a questa formazione professionale, i due colleghi hanno potuto raggiungere traguardi di grande merito, naturalmente con al centro l’insostituibile Stella che è stata nominata membro dell’associazione di volontariato “Animali in Famiglia”. Ha, inoltre, acquisito le tecniche di addestramento e di socializzazione per l’integrazione di cani “difficili”.

Il lavoro svolto da Stella e da un altro professionista del mondo canino, un barboncino di nome Spike, sempre affiancati da Fabrizio e Flavio, è stato ripagato con grandi encomi. Tra i tanti obiettivi raggiunti, grazie a vari progetti condotti egregiamente, ci sono da segnalare quello in favore di ben ventidue ragazzi diversamente abili, la partecipazione a tutte le edizioni annuali dell’evento “Zampette in libertà”, quello denominato “Terra del Futuro”, organizzato dall’Ente Regionale RomaNatura”, il Progetto Confido presso la Casa Circondariale di Rebibbia con le detenute e, non ultime, la presenza nella trasmissione di Rai3 TG Buongiorno Regione Lazio e l’attività di addestramento e socializzazione cinofile nell’evento “Puppy Class”.

In molti hanno dato l’addio a questa vita di Stella con messaggi di grande riconoscenza ed affetto. Resterà sempre una testimonianza di preziosa intelligenza canina, punto di riferimento per quanti verranno avviati nel percorso di Pet Therapy.