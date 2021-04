La Profumania al servizio dei clienti dal 1985

Entrando nella sede di La Profumania in viale Sacco e Vanzetti 155-157 (tel. 0643688217) ci colpisce la bella esposizione dei prodotti di bellezza, perfettamente disposti ed offerti alla visione e l’affabilità con cui ci accolgono la signora Mina e suo figlio Gianluigi Armento che ci hanno concesso questa intervista. A parlare sarà soprattutto Gianluigi, assecondato dal consenso di sua madre.

Quando è nata la ditta e come si è sviluppata?

L’anno di nascita è il 1985 ed il quartiere era in fase di completamento e mancavano dopo la realizzazione delle case molti dei servizi attuali. Fondatore è stato mio padre Nicola e la prima sede è stata in largo Franchellucci dove ora c’è il negozio di surgelati.

Ne 1995 da lì ci siamo trasferiti in viale Sacco e Vanzetti 155-157 e nel 1998 abbiamo proceduto ad un allargamento della sede. Attualmente il nostro esercizio è beauty store locator di Naïma. Naïma è l’insegna nazionale di profumerie nata dall’unione e dall’esperienza di storiche famiglie di imprenditori del settore. Con i suoi oltre 150 punti vendita distribuiti in tutta Italia, è la nuova Beauty Destination (Destinazione di bellezza) in cui si possono trovare i migliori brand del mercato e le esclusive internazionali.

Può spiegarci meglio di cos si tratta?

La maggior parte degli utenti web effettuano ricerche geolocalizzate (ad esempio “nome marca + città”), ed è fondamentale per l’azienda essere nei risultati di ricerca e fornire subito all’utente le risposte che sta cercando. Lo Store Locator è un potente strumento per costruire e rafforzare un brand e la fidelizzazione in chi già conosce e sta cercando il brand; è un servizio che diventa fondamentale quando un consumatore ricerca un prodotto e il punto vendita più vicino. I visitatori che consultano gli Store Locator dei marchi sono potenziali clienti con un alto livello di intenzione di acquisto. Far arrivare subito il consumatore laddove può comodamente recarsi per acquistare risolve il suo bisogno di acquisto. E il sito web di Naïma propone la propria rete di negozi tra i quali figura il nostro di Colli Aniene.

Qual è il segreto del successo della ditta?

La conduzione familiare, il rapporto fiduciario con la clientela, l’attenzione ai suoi bisogni e desideri e il loro soddisfacimento.

Come sonno cambiati i comportamenti dei clienti?

Premetto che noi abbiamo clientela locale ma anche da fuori zona. Posso dire che oggi gli utenti sono molto più informati e poi altro aspetto rilevante è quello della clientela maschile che è cresciuta e sta quasi pareggiando quella femminile

Come si presenta la situazione attuale?

Risentiamo come tutti da parecchi anni ormai della crisi economica (molti negozi hanno chiuso, altri hanno ridimensionato la loro attività) e a questa si è aggiunto il Covid dal quale ancora fatichiamo ad uscire.

Come ha inciso sul vostro esercizio la Grande Distribuzione?

Sul nostro più che la Grande Distribuzione, ci sta penalizzando e continuano a crearci problemi lo sviluppo delle vendite online. E noi cerchiamo di seguire attentamente l’evoluzione dei diversi articoli informandoci costantemente, specializzandoci e diversificando la nostra offerta.

Cosa si dovrebbe fare in generale per sostenere il commercio locale?

Dallo Stato e dal Comune, meno tasse e meno scartoffie burocratiche che impegnano molto del nostro tempo.

E per quello che riguarda il quartiere?

Oggi constatiamo meno socialità nel quartiere e si avverte la mancanza di punti di aggregazione.