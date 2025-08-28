La Regione Lazio protagonista alla Fiera Mondiale del Peperoncino

Dieci giorni per scoprire, degustare e lasciarsi sorprendere da una delle manifestazioni più vivaci del panorama enogastronomico italiano: dal 29 agosto al 7 settembre Rieti ospita la XIV edizione della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, che trasformerà il centro storico in un palcoscenico dedicato ai sapori audaci e alle mille sfumature di questa spezia preziosa.

Anche quest’anno l’assessorato all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare della Regione Lazio, in collaborazione con l’agenzia regionale Arsial, avrà un ruolo da protagonista con uno spazio istituzionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare regionale, attraverso show-cooking, attività formative occasioni di confronto tra produttori, istituzioni e pubblico.

«La Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino rappresenta un’occasione preziosa per promuovere l’eccellenza e la biodiversità del comparto agroalimentare del Lazio. Eventi come questo ci permettono di valorizzare i nostri produttori, sostenere la qualità delle filiere locali e rafforzare l’identità enogastronomica del territorio. Il nostro impegno, anche attraverso Arsial, è quello di accompagnare le imprese verso modelli innovativi e sostenibili, favorendo al contempo l’incontro tra tradizione, innovazione e internazionalizzazione. Rieti, con la sua vocazione agricola e la sua ospitalità, è il luogo ideale per far crescere una cultura alimentare consapevole e condivisa», ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini.

«La Fiera del Peperoncino di Rieti è una cornice ideale per raccontare la vitalità e la qualità dell’agroalimentare laziale. All’interno del nostro spazio istituzionale, vogliamo dare valore al lavoro delle imprese, favorire il dialogo con i consumatori e promuovere momenti di formazione e cultura alimentare. È la traduzione operativa del Modello Lazio: creare sinergie tra istituzioni, territori e filiere per generare valore condiviso e rafforzare la competitività del nostro sistema, in Italia e all’estero», ha sottolineato il presidente di Arsial, Massimiliano Raffa.

Con il suo mix di sapori audaci, innovazione agricola e tradizione enogastronomica, la Fiera del Peperoncino di Rieti si conferma un evento capace di unire cultura e promozione, valorizzando il Lazio come terra di biodiversità di qualità produttiva.

Tra stand, degustazioni e momenti di incontro, il pubblico è invitato a scoprire un mosaico di esperienze che raccontano la vitalità di un territorio in cui storia, paesaggio e sapere agricolo convivono contribuiscono alla crescita del sistema economico.

