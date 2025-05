La Roma-Lido avrà una nuova fermata, si chiamerà “Giardino di Roma”. Pubblicato il bando

Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 356 del 08.05.2025, Astral – Azienda Strade Lazio S.p.A. – società della Regione Lazio, ha indetto una procedura aperta, con applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per affidare l’appalto denominato “Intervento n. 103: Ferrovia Roma-Lido: stazione Giardino di Roma” GIUBILEO CHIESA CATTOLICA 2025”, essendo stata individuata quale soggetto attuatore dell’opera in questione con DPCM dell’8 giugno 2023.

L’Intervento prevede la realizzazione della Stazione di Giardino di Roma, sulla ferrovia Roma-Ostia Lido, in corrispondenza del rettifilo ferroviario compreso tra Vitinia e Casal Bernocchi, nella zona sud della città di Roma, poco al di fuori del Grande Raccordo Anulare, tra la Via Cristoforo Colombo e la Via Ostiense, in corrispondenza dell’incrocio tra via Domenico Modugno e via Erminio Macario.

La nuova fermata sarà dotata di un corpo di stazione il cui accesso sarà collocato lungo la Via Erminio Macario in corrispondenza del parcheggio esistente ed è costituita da due corpi di fabbrica disposti longitudinalmente ai binari esistenti, uno lungo il binario pari e l’altro lungo il binario dispari.

Il collegamento tra i due fabbricati è assicurato dalla realizzazione di un sovrappasso.

L’area esterna alla stazione sarà dotata di due aree verdi ai lati del percorso pavimentato di accesso, nel quale saranno presenti alcune panchine per la sosta degli utenti. Ai lati di questa nuova zona di accesso i due parcheggi esistenti verranno mantenuti, definendo però al loro interno nuovi percorsi pedonali, aiuole con arbusti e alberi di nuova piantumazione, e alcuni parcheggi per biciclette e motocicli.

«Con questo bando, che segue quello di qualche settimana fa relativo alla nuova stazione Torrino-Mezzocammino, confermiamo l’impulso che la Regione Lazio intende dare alla Roma-Lido, una ferrovia ereditata nel 2022 in condizioni di gravi difficoltà e sulla quale abbiamo effettuato importanti investimenti per la manutenzione dei binari e della linea aerea, così come per il piano di revisione della flotta.

Si tratta di interventi che non erano mai stati realizzati in precedenza e che sono indispensabili per garantire il funzionamento della ferrovia. L’obiettivo della giunta regionale è garantire un trasporto pubblico di qualità per coloro che quotidianamente sono in viaggio dal quadrante di Ostia verso la Capitale», dichiara l’assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

LINK BANDO: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G02726

