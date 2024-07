La Roma punta su Sorloth, ma la trattativa è in salita: ecco il punto della situazione

Sorloth rimane l’obiettivo principale per l’attacco della Roma, dopo che la pista Morata si è definitivamente chiusa. L’attaccante norvegese del Villarreal, reduce da una stagione stellare con 26 gol, rappresenta il profilo ideale per il nuovo centravanti giallorosso.

Tuttavia, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Il Villarreal valuta Sorloth circa 40 milioni di euro, cifra che supera le attuali possibilità economiche della Roma.

L’offerta iniziale della Roma si aggira sui 25 milioni di euro, con bonus da aggiungere per avvicinarsi alle richieste spagnole. Le due società sono in contatto per trovare una soluzione che accontenti entrambi, ma le distanze al momento sembrano essere notevoli.

De Rossi attende con impazienza il nuovo attaccante, soprattutto dopo la cessione di Belotti al Como e il ritorno di Lukaku al Chelsea.

La Roma ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo per affrontare al meglio la prossima stagione e Sorloth rappresenta il profilo ideale per il ruolo di centravanti.

Oltre a Sorloth, la Roma segue anche altre piste alternative. Tra i nomi ci sono Andrea Pinamonti, reduce da una buona stagione con il Sassuolo nonostante la retrocessione, e Karim Konatè del Salisburgo.

Il tempo stringe e la Roma è chiamata a muoversi con decisione per assicurarsi il nuovo attaccante. La trattativa per Sorloth è in salita, ma la dirigenza giallorossa non demorde e punta a chiudere il prima possibile per regalare a De Rosssi il rinforzo tanto atteso.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙