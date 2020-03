La Rustica: pulizia a via Salcito

Nel V Municipio continuano gli interventi di pulizia e potature necessarie per ristabilire decoro, fruibilità e quindi garantire anche sicurezza e salubrità nelle strade e nelle aree verdi. Sabato 14 marzo gli operatori Ama sono intervenuti in via Salcito, a La Rustica.

L’intervento iniziato a via Salcito consiste in una pulizia del marciapiede e della strada e rimozione dei rifiuti presenti. L’operazione proseguirà nei prossimi giorni.

A comunicarlo l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio Dario Pulcini che ha coordinato e sollecitato l’intervento.

Pulcini ha specificato:”Siamo intervenuti su un’area che precedentemente non veniva interessata da interventi di pulizia e spazzamento. Questo avveniva perché la strada non era stata acquisita dal Comune e rientrava fra le strade private aperte al pubblico transito che non erano inserite nel vecchio contratto di servizio stipulato con Ama. Non essendo presenti nell’accordo, gli operatori non potevano intervenire. La nostra amministrazione ha invece inserito nel nuovo contratto di servizio queste strade che ricordo rappresentare il 40% di tutte le vie del Municipio V. In questo modo garantiamo, finalmente, la manutenzione e le operazioni di pulizia e diserbo a tutte le strade presenti nel territorio”.