La Rustica RRdP (calcio, Eccellenza) lascia Rocca di Papa

Il La Rustica RRdP cambia casa. La squadra del presidente Tonino D’Auria si è spostata da Rocca di Papa al campo di La Rustica e lì sta preparando la nuova stagione d’Eccellenza.

Una scelta che il massimo dirigente del club capitolino, ovviamente amareggiato per la conclusione della sua esperienza calcistica ai Castelli, spiega così: “Abbiamo aspettato fino all’ultimo un cenno da parte delle istituzioni locali per sapere se avremmo potuto contare sul campo di gioco di Rocca di Papa, ma non c’è stato alcun segnale: evidentemente non c’è stato alcun interesse verso la prima squadra calcistica cittadina. Dopo esserci guardati intorno e avendo in corso una collaborazione con la Mundial Football Club che già faceva attività a La Rustica, abbiamo preso la palla balzo e spostato la nostra sede a Roma. Tra l’altro in questo club ho anche giocato e pure il nome della società già comprendeva quello del La Rustica. Tra gli obiettivi c’è anche quello di riportare entusiasmo in questo quartiere che ha sempre seguito con interesse le sorti della squadra”. Il presidente, affiancato come sempre dal direttore generale Marcello Cocciamiglio, aggiunge qualche particolare su quello che sarà la prossima stagione: “Oltre alla prima squadra che militerà in Eccellenza, il La Rustica RRdP avrà anche quattro categorie giovanili regionali che (come già era programmato l’anno scorso, ndr) verranno portate avanti in collaborazione con la stessa Mundial Fc, la quale invece avrà un settore Scuola calcio tutto suo”. La prima mossa della nuova prima squadra, invece, è stata la scelta della guida tecnica: “Abbiamo trovato un accordo con un tecnico di grande valore come Nunzio Iardino: una figura esperta che saprà valorizzare e guidare i tanti ragazzi giovani della nostra rosa. A livello di costruzione di organico siamo già a buon punto e in queste settimane prima dell’esordio in Coppa Italia del 5 settembre e del debutto in campionato del 19 interverremo dove servirà”.