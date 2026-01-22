La Sapienza per l’Iran: borse di studio salve e supporto psicologico per gli studenti

Non solo una condanna formale della violenza, ma azioni concrete. La Sapienza ha risposto all’appello dei tanti studenti iraniani che, a causa della crisi nel proprio Paese, si trovano oggi nell’impossibilità di rientrare in Italia, rischiando di perdere il percorso accademico, i finanziamenti e la regolarità del soggiorno.

Il documento approvato dal Senato Accademico introduce deroghe importanti per garantire la continuità formativa:

Benessere mentale: È stato attivato uno sportello di supporto psicologico dedicato specificamente a studenti, ricercatori e docenti di origine iraniana, per aiutarli a gestire il trauma e l’ansia legati alla situazione in patria.

Se l’istituzione si muove sul piano amministrativo, la componente studentesca punta sulla visibilità politica. Sinistra Universitaria Sapienza ha accolto con favore le misure dell’ateneo, ma ha rilanciato la mobilitazione:

L’appuntamento per il presidio è fissato per lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 14:30, davanti alle scale della Facoltà di Lettere.

