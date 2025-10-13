La Sapienza vola nel mondo: 170esima tra le università e prima a Roma

La Sapienza fa il pieno di record. Secondo l’ultima classifica mondiale del Times Higher Education, l’ateneo di piazzale Aldo Moro si piazza al 170esimo posto e conquista il titolo di miglior università della capitale, scalando 15 posizioni in un solo anno e ottenendo il miglior risultato di sempre.

Il primato italiano resta nelle mani di Bologna (130esima) e della Scuola Normale Superiore di Pisa, ma per Roma è una soddisfazione senza precedenti.

A premiare la Sapienza sono soprattutto la qualità della didattica, l’eccellenza nella ricerca e l’internazionalizzazione.

L’ateneo si distingue anche per l’impatto scientifico, i brevetti, la produttività dei ricercatori e i corsi di dottorato di alto livello.

Anche nelle altre classifiche internazionali l’università romana brilla: nella QS per discipline, è prima al mondo in Classics & Ancient History e leader italiana in Arts & Humanities e Natural Sciences.

Nella graduatoria generale QS 2026 raggiunge il 128esimo posto mondiale, mentre nel ranking Cwur 2025 mantiene per il 14esimo anno consecutivo il primato italiano, piazzandosi 125esima al mondo.

Tra gli altri atenei romani, Tor Vergata si colloca nella fascia 300-350, mentre Roma Tre resta tra 801 e 1000.

Un risultato che conferma la Sapienza non solo come cuore pulsante della cultura e della ricerca a Roma, ma anche come eccellenza italiana nel panorama globale dell’istruzione universitaria.

