La settimana della Memoria alla Casa della Memoria e della Storia

Grande interesse storico/documentario in queste conferenze e presentazione di libri straordinari. Tutti gli incontri fanno parte di MEMORIA genera FUTURO, programma di appuntamenti coordinato da Roma Capitale in occasione del Giorno della Memoria 2020. INGRESSO LIBERO

Il programma parte con l’Anteprima il giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 18.00 con HEIMAT, storia di un libro. Presentazione del graphic novel di Nora Krug (Einaudi, 2019). Heimat è un’esplosione del ricordo, condotta con il rigore di un esperimento scientifico. Per anni l’autrice ha raccolto e classificato documenti, cimeli, foto nel tentativo di ricostruire la storia della sua famiglia e capire quale ruolo abbia avuto nella Germania nazista. Il risultato è un’autobiografia in forma di enciclopedia visiva, che fa i conti con l’identità nazionale, il senso di colpa e l’impronta che la storia lascia sulla vita delle persone comuni. Intervengono l’autrice, in collegamento via Skype, lo storico Matteo Stefanori e l’esperto Emilio Varrà. Modera la giornalista Chiara Sambuchi. Iniziativa a cura di Goethe-Institut a Roma, Biblioteche di Roma, IRSIFAR e associazione culturale Hamelin.

Lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 17.30 omaggio a Vera Michelin Salomon Garavini, con Storia di Vera. Una vita per la resistenza. Questo incontro rappresenta l’apertura della Settimana della Memoria con il ricordo di Vera, detenuta politica e deportata in Germania tra il 1944 e il 1945, scomparsa lo scorso ottobre. Il nostro giornale in quella occasione, ha pubblicato in suo ricordo questo articolo a mio nome: https://abitarearoma.it/in-ricordo-di-vera-michelin-salomon/

La Casa della Memoria e della Storia invece ripropone un’intervista rilasciata all’ANED in cui Vera racconta la sua vita: da giovane protestante che prende consapevolezza politica fino all’impegno nella Resistenza durante l’occupazione nazifascista. Arrestata a Roma per aver distribuito volantini contro i tedeschi, Vera viene sottoposta ad interrogatorio nella prigione di via Tasso, poi incarcerata a Regina Coeli, processata e condannata a tre anni di lavoro coatto, infine deportata nel carcere di Stadeheim in Germania. Una deportazione che terminerà con la sconfitta di Hitler e la Liberazione. Introduce il vice presidente nazionale e presidente dell’ANED di Roma Aldo Pavia. Intervista a Vera Michelin Salomon Garavini di Rebecca Samonà. Letture e testimonianze. Iniziativa a cura della Casa della Memoria e della Storia.

Martedì 28 gennaio 2020 alle ore 17.00 si parlerà dei protagonisti del “no” al nazifascismo. I campi degli ufficiali italiani internati nei lager. A seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943, le Forze Armate italiane vennero catturate dalle truppe tedesche in tutti i territori europei nei quali si trovavano, con l’intento di costringerli a seguitare a combattere al loro fianco oppure ad essere inviati nei lager per lavorare all’industria bellica del Terzo Reich. Gli ufficiali erano particolarmente necessari per ricostituire l’esercito della Repubblica Sociale italiana. Nonostante le sollecitazioni continue, gli ufficiali dissero due volte “NO”, rifiutando l’adesione sia alla Repubblica Sociale italiana sia al lavoro per il Terzo Reich, aggravando così le condizioni della loro prigionia.

Saluti di Anna Maria Sambuco, presidente della Sezione di Roma dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti (ANEI) e presentazione di Orlando Materassi, presidente nazionale dell’ANEI. Coordina Luciano Zani, professore ordinario di Storia contemporanea alla Sapienza – Università di Roma, con la partecipazione dei suoi studenti. Interverranno Gastone Gal, autore del libro “Incrollabili – La resistenza degli ufficiali italiani nel Lager di Hammerstein”; Paola Cintoli, autrice dei volumi “Il ritorno da Schokken – Lager 64Z” e “L’arte nei Lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza”; Anna Maria Casavola, direttore della rivista “Noi dei Lager” e autrice del libro “7 ottobre 1943 – La deportazione dei carabinieri romani”. Progetto a cura dell’ANEI.

Mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 17.30 verrà trattato il tema “elementi indesiderabili, pur non avendo commesso alcun reato”. Il 4 gennaio 1944 dal carcere romano di Regina Coeli, lasciando le loro celle, 335 prigionieri dalla stazione Tiburtina iniziarono un viaggio verso un destino ignoto. Alcuni riuscirono a fuggire, 257 dopo una breve permanenza nel lager di Dachau, giunsero al KL Mauthausen. Deportati politici e con loro 11 ebrei. Tra questi Mario Limentani. Una pagina della storia romana e della sua occupazione nazifascista, ignorata o dimenticata per molti decenni. Un nipote delle vittime, Eugenio Iafrate, dopo lunghe e non facili ricerche ha ricostruito la storia di questo trasporto e l’identità dei deportati. Pubblicando, con la cura di Elisa Guida, il prezioso libro “Elementi indesiderabili. Storia e memorie di un “trasporto” Roma-Mauthausen 1944”. Ne discutono con l’autore Eugenio Iafrate, lo storico Mauro Canali, la curatrice del libro e storica Elisa Guida ed il vice presidente nazionale e presidente dell’ANED di Roma Aldo Pavia. A cura dell’ANED.

Giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 17.30 “allarme, siam razzisti?” Ovvero lo spettro dell’antisemitismo. Aggiornamento in tempo reale su antisemitismo e razzismo che avanzano nell’Italia di oggi, a partire dalla storia di Nedo Fiano. Nato a Firenze nel 1925, vittima adolescente delle leggi razziali, Nedo fu deportato ad Auschwitz il 16 maggio del 1944 e liberato l’11 aprile 1945 dalle truppe americane nel Campo di Buchenwald, dove le SS in fuga lo avevano trasferito. La sua storia è legata da un filo rosso a quella del figlio Emanuele, deputato della Repubblica, da tempo oggetto di insulti antisemiti. Intervengono l’onorevole Emanuele Fiano e Luigi Manconi, fondatore di A Buon Diritto onlus. Coordina Pupa Garribba. A cura della Casa della Memoria e della Storia

Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 17.30 il tema portante sarà “la deportazione politica femminile: Konzentrationslager Ravensbrück.” Circa mille le deportate politiche italiane che vissero la tragedia della deportazione in quello che può essere definito a ragione “L’inferno delle donne”. Il lager nazista in cui l’offesa al mondo femminile, ad opera particolarmente delle ausiliare SS e da feroci kapo, ove la madri furono costrette ad uccidere i loro neonati, raggiunse quanto di più incredibile si possa immaginare. Da Lidia Beccaria Rolfi a Teresa Noce, da Mirella Stanzione a Margarete Buber Neumann, le loro testimonianze danno voce ad un mondo ancora oggi, a volte volutamente, piuttosto sconosciuto. Intervengono l’onorevole Valeria Fedeli, Annabella Gioia del Comitato direttivo IRSIFAR, la presidente del Comitato Internazionale Ravensbrück Ambra Laurenzi e il vice presidente nazionale e presidente dell’ANED di Roma Aldo Pavia. A cura di ANED, IRSIFAR e Biblioteche di Roma.

Segnaliamo infine che la Mostra fotografica Jan Karski. Una missione per l’umanità, sarà visibile fino al 27 febbraio 2020. In qualità di corriere dello Stato clandestino polacco e del governo in esilio della Repubblica Polacca durante la Seconda guerra mondiale, Jan Karski fu tra i primi a informare il mondo su ciò che accadeva nei campi di concentramento, proclamato Giusto tra le nazioni. La mostra è stata realizzata dal Museo della Storia della Polonia e dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano e l’Istituto Polacco di Roma, in collaborazione con Roma Capitale, Biblioteche di Roma, ANED, ANEI, ANPC, Circolo Gianni Bosio, FIAP e IRSIFAR, con il supporto di Zètema Progetto Cultura.

Le foto di Vera Michelin Salomon e di Pupa Garribba sono di Valter Sambucini