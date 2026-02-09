La Società di studi fiumani-Archivio Museo storico di Fiume per il Giorno del Ricordo

Numerose sono le iniziative e partecipazioni a Roma e nelle altre città italiane a cura della Società di studi fiumani-Archivio Museo storico di Fiume per il Giorno del Ricordo.

Il 4 febbraio 2026 Marino Micich ha svolto una conferenza su “Il Giorno del Ricordo” al Liceo statale “Giulio Cesare”.

Dal 29 gennaio al 20 febbraio 2026- Mostra documentale dal titolo: Fiume la Città del Ricordo con documenti e cimeli dell’ Archivio Museo storico di Fiume – organizzatori l’Archivio di Stato di Roma e la Società di studi fiumani Inaugurazione Antonio Tarasco direttore generale degli Archivi, Riccardo Gandolfi direttore Archivio di Stato, Giovanni Stelli presidente Società di studi fiumani, Marino Micich direttore Archivio Museo storico di Fiume.

LE ALTRE INIZIATIVE

Qui di seguito le altre iniziative che si svolgeranno nella capitale.

10 febbraio – h 9 – Partecipazione alla cerimonia del Ricordo di Marino Micich al Comando generale della Guardia di Finanza, h. 10 partecipazione alla Camera alla cerimonia per il Giorno del Ricordo, h.15.30 partecipazione di Marino Micich quale membro della Commissione per le onorificenze a Palazzo Chigi alla cerimonia di consegna delle onorificenze ai congiunti degli infoibati.

11 febbraio – h. 10 conferenza in Campidoglio di Marino Micich alla cerimonia organizzata dal Comune di Roma con Anvgd Roma presieduta da Donatella Schurzel che modera il convegno.

h. 18 SEDE Istria Fiume Dalmazia a Colle Oppio conferenza presentazione del libro di Federico Guidi “Ricordeve. Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata spiegato ai ragazzi” con la partecipazione di Marino Micich, Roberto Menia e l’autore.

12 febbraio – h. 9.30 conferenza alla scuola “Leonardo da Vinci” di Marino Micich per il Giorno del Ricordo.

H 17.30 – Alla Casa del Ricordo mostra fotografica del Quartiere giuliano dalmata organizzata da Anvgd Roma e Società di studi fiumani. Parteciperanno Donatella Schurzel, Marino Micich. Interverrà il Sen. Maurizio Gasparri.

3 febbraio h 10 convegno per il Giorno del Ricordo al liceo “Righi” di Roma, partecipazione di Marino Micich, Caterina Spezzano e Simonetta Lauri.

H. 18 presso l’Unione Europea in via IV novembre partecipazione di Marino Micich all’iniziativa per ricordare le foibe e l’esodo organizzata dal CIS di Domenico Gramazio e dall’Associazione vecchia Colle Oppio.

16 febbraio iniziativa all’Archivio Centrale dello Stato per il Giorno del Ricordo della Società di studi fiumani dedicata all’esodo e allo scrittore Diego Zandel. Partecipano la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo, Marino Micich, Simonetta Ceglie, Donatella Schurzel e Diego Zandel.

