La Stazione Anagnina si rifà il look: più posti auto e mobilità migliorata

La stazione Anagnina si prepara a un restyling significativo: presto saranno aggiunti nuovi posti auto e potenziato il parcheggio di scambio, rendendo più agevole la vita di pendolari e automobilisti.

I lavori, annunciati dai vertici di Roma Servizi durante l’audizione del 24 ottobre alla commissione Mobilità, partiranno a breve. Oltre ai 514 stalli già esistenti, verranno realizzati 258 nuovi posti, per un totale di 772 parcheggi.

Per velocizzare l’intervento e ridurne la complessità, i nuovi stalli saranno realizzati con strutture modulari, montate direttamente nella stazione.

Contemporaneamente, sarà effettuata la riqualificazione dei parcheggi esistenti, con un investimento complessivo di 7,4 milioni di euro e una conclusione prevista entro giugno 2026.

La stazione Anagnina aveva già beneficiato di lavori di rigenerazione in vista del Giubileo dei Giovani, diventando un nodo fondamentale per trasportare i pellegrini verso le Vele.

Gli interventi, gestiti da Atac, hanno incluso la sostituzione e revisione di parte degli impianti di traslazione, la realizzazione di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, l’impermeabilizzazione e la ristrutturazione dei servizi igienici.

Ma il futuro dello scalo guarda ancora più avanti. Uno dei passaggi più complessi sarà lo spostamento del mercato adiacente alla stazione, necessario per la costruzione del capolinea della futura linea G, la tranvia che collegherà Termini a Tor Vergata.

