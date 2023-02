La strada dei fuochi domenicali

Non passa ormai domenica che uno o più residenti del piccolo quartiere di Casale Rosso non segnalino attraverso foto e video i fuochi e i pestilenziali fumi che da questi si sprigionano.

Francesca, una degli inquilini, posta i video su Facebook e altri network taggando sia i rappresentanti dell’istituzione locale, come il presidente Mauro Caliste che il giovane e dinamico assessore all’ambiente Edoardo Annucci. Francesca non si limita però ai quasi sordi amministratori locali e infatti, sull’orlo dell’esasperazione, usa ormai farlo con il nostro giornale, con RomaToday, con giornalisti del TGR Lazio e tanti altri ancora.

Stamattina 15 febbraio 2023 siamo andati a vedere di persona, non che non credessimo alle segnalazioni e alle immagini postate, anzi tutt’altro.

Quello che è apparso ai nostri occhi è il totale stato di abbandono dei due marciapiedi di via Gino Severini che tra l’altro ogni domenica in occasione del Mercato di Porta Portese Est viene chiusa al traffico e utilizzata come parcheggio per gli avventori al Mercato.

Il lato sinistro direzione Collatina è occupato da chi esercita e consuma sesso a pagamento, che tra l’altro viene esercitato all’interno della recinzione che delimita la proprietà Atac e destinata ad ospitare i Tram che un giorno transiteranno nello spazio centrale della Palmiro Togliatti collegando Cinecittà alla Metro B sulla Tiburtina.

Il marciapiede di destra vede invece solo la presenza di rifiuti e i resti di decine e decine di fuochi, proprio quelli che inascoltati denunciano e segnalano i residenti di Casale Rosso.

Insomma, serve da subito una bella bonifica al fine di rendere i due marciapiedi percorribili e servono la domenica interventi “delle forze dell’ordine” tesi ad impedire questa attività criminogena, perché di questo purtroppo, si tratta.

Come Abitare A abbiamo segnalato questi fatti anche alla recente audizione avuta con il tavolo municipale dell’Osservatorio sull’Ordine e la Sicurezza su invito del presidente del municipio Mauro Caliste.