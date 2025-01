“La strana coppia” in scena al Quirino

L’ormai classica commedia di Neil Simon (1965) “La strana coppia”, ha trovato in Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi (figli d’arte) un’ottima e bene assortita nuova coppia che, con un occhio rivolto alla straordinaria interpretazione di due mostri sacri (Walter Matthau e Jack Lemmon nel film omonimo di Gene Sacks del 1968), non hanno deluso ma, al contrario, hanno saputo far ridere per oltre due ore il numeroso pubblico, suscitando applausi a scena aperta per ogni scoppiettante ed esilarante battuta pronunciata dall’inedito duo.

La trama della commedia, oltretutto, si presta moltissimo agli equivoci e alle situazioni topiche di una pièce che rispetta fedelmente i canoni comici consolidati nel corso dei secoli.

Oscar Madison (un Gianluca Guidi, anche regista della pièce e perfettamente a suo agio nella parte che fu del cinico Matthau), giornalista sportivo, conduce un’esistenza da scapolo da quando si è separato dalla moglie.

Disordinato e approssimativo, vive da solo in un appartamento trasandato e trascurato, pieno di polvere e di sporcizia, passando le serate a giocare a poker con gli amici Vinnie, Murray, Roy e Speed. La routine di Oscar viene sconvolta dall’arrivo di Felix Ungar (eccellente Giampiero Ingrassia in questo ruolo che diede a Jack Lemmon la definitiva consacrazione di grandissimo attore comico), un amico appena lasciato dalla moglie e che è l’esatto opposto di Oscar: preciso in modo maniacale, ottimo cuoco, ossessionato dall’ordine e dalla pulizia, pieno di allergie e di tic, e incapace di rassegnarsi alla fine del proprio matrimonio. Un Felix che, per compensare la sua frustrazione, riversa tutti i suoi sforzi nella cura eccessiva e irritante della casa che lo ospita.

Dopo alcune settimane, non sopportando più la convivenza, lo scapestrato e sconvolto (nelle sue pessime abitudini) Oscar obbliga Felix ad andarsene ma poco tempo dopo se ne pente e va a cercarlo per le strade di New York con gli amici, senza però trovarlo. Scopre poi che si trova a casa di Gwendolyn e Cecily, le vicine cinesi di appartamento di Oscar con le quali pochi giorni prima i due uomini avevano organizzato una cena mal riuscita, per colpa soprattutto di quest’ultimo, riluttante a inseguire scappatelle perché ancora innamorato della moglie. Oscar e Felix si riappacificano, ma Felix decide di non ritentare la convivenza e di rimanere ancora per qualche settimana dalle vicine, in attesa di trovare una nuova eventuale sistemazione o, meglio, nella speranza di una riappacificazione coniugale.

Un gran bello spettacolo, quello che ho visto ieri sera al Quirino, dove si ride molto e, per due sole brevissime ore, si riescono perfino a dimenticare i drammi e le guerre e i catastrofici rischi che incombono oggi sul nostro pianeta Terra.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.