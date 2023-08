L’Associazione di Promozione Sociale Il Foro, con il supporto di So.ge.s.ter. soc. coop., con il Patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma IV del Comune di Roma organizza la XXXIV edizione de L’Arte nel Portico a Colli Aniene in V.le Ettore Franceschini | Via Meuccio Ruini | L.go Nino Franchellucci il 28-29-30 settembre 2023.

Come da tradizione si rinnoverà l’Esposizione mostre sul territorio, con la collaborazione delle Associazioni Territoriali e alla presenza delle Istituzioni locali.

Espongono gli artisti:

ANNA RITANGELUCCI – LORETTA ANTONI – MIRELLA ARIUOLO – ANNA BECCACECI – CARLA BELISARI – SILVIA CASADEIELIO CAROCCI – SILVANA CARUSOTTI – SILVIA CERIO – EDUARDO CONSOLE – MARINA DE CASAMASSIMI – LUCIA DI DOMENICA – TIZIANA DI PIETROPAOLO – ANTONIETTA D’ORAZIO – STEFANO FEDELI – ROBERTA GIGANTE – CHIARA GIULIANI – RITA GIUMMO – MARIO GRASSO – DOMINIKA KACZOR – MARIA CRISTINA LUCIDI – ANNA MARIANI – ALENA MARIN – VINCENZO NERI – NANDO SARDELLA – LEONARDO SBARAGLIA – CARLA TINTO – ANNA TOTARO

XXIV PREMIO VIRGILIO MELANDRI

Le opere in concorso del “XXIV PREMIO VIRGILIO MELANDRI”, con il tema: “Omaggio a LEONARDO DA VINCI” saranno esposte in Via Meuccio Ruini il 29 e 30 settembre.

Sarà possibile esprimere la propria preferenza sia sul posto che on line sulla pagina FB dell’Associazione lL Foro.

IL PROGRAMMA:

Giovedì 28 settembre

– ore 16:00 via Meuccio RuinI

Presentazione del libro “Poeti di paesi e di città” di Vincenzo Luciani.

Conversa con l’autore il poeta Maurizio Rossi. Segue reading in lingua e nei dialetti d’Italia.

– ore 18:00 V.le Ettore Franceschini 40

Esibizione degli allievi Scuola di Pattinaggio Artistico Nova Familia A.S.D.

a cura del M° Angela Cammareri

Venerdì 29 settembre

– ore 16:30 via Meuccio RuinI

Presentazione del libro “Di sabbia e di arancio canterò” del poeta Maurizio Rossi,.

Conversa con l’autore Anna Maria Curci

– ore 18:00 Via Virgilio Melandri

Esibizione degli allievi Scuola di danza A.D.S. Lolly Dance a cura del M° Lolly Rizzitelli

Sabato 30 settembre

– ore 16:00 v.le Battista Bardanzellu 83

Esibizione sportiva degli allievi CRSPORT

Animazione per i più piccoli a cura della Scuola d’infanzia Minerva Kids

Mercoledì 4 ottobre ore 17:00 Cerimonia Conclusiva

presso l’Auditorium dell’Istituto Minerva in viale Battista Bardanzellu, 83

– Proiezione di foto e video dell’evento

– Premiazione degli artisti partecipanti

– Assegnazione “XXIV PREMIO VIRGILIO MELANDRI”

SOSTENITORI: Agenzia Colli Aniene, AM Technology, Bar Centrale, Casa del Gelato, Cecil Street One, Cioccia, Crema & Cioccolato, Dario Cosentino, Farmacia Franceschini, La Fontanella, Marco Florarte, Marisa Desiderati, Quality Immobiliare, Stuzzica, Tabaccheria Mia, Tecnocasa, Tecnorete.

MAIN SPONSOR: A.I.C. Sistema Abitare, Unicoop Tirreno, Istituto Comprensivo MINERVA, CRSPORT, Istituti Superiori Paritari ANIENE, Dunp, Abitare A, Rete di Imprese Colli Aniene Tiburtino III.

Info: 329 8622685 – 06 4550 4635

www.associazioneilforo.it