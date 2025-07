Ladispoli, mare di nuovo balneabile: revocato il divieto

Buone notizie per turisti e residenti: da oggi, venerdì 25 luglio, si può tornare a fare il bagno nel mare di Ladispoli. Il sindaco Alessandro Grando ha revocato l’ordinanza che aveva imposto, lo scorso 21 luglio, il divieto temporaneo di balneazione a causa di un’eccessiva concentrazione di Escherichia coli nelle acque.

Il provvedimento era scattato dopo le segnalazioni dell’Arpa Lazio, ma gli ultimi campionamenti effettuati presso il punto di prelievo (250 metri a sinistra del Fosso Vaccina) hanno dato esiti confortanti:

Escherichia coli: 10 MPN/100ml (il limite è 500)

Enterococchi: 20 MPN/100ml (limite 200)

Numeri che parlano chiaro: la qualità dell’acqua è tornata conforme e i bagnanti possono finalmente rilassarsi senza timori.

“Ringrazio la Guardia Costiera, la Polizia Locale e Acea Ato 2 per l’impegno nei controlli dei corsi d’acqua. Non sono emerse anomalie,” ha dichiarato il sindaco Grando . “Il tutto è stato poi confermato ufficialmente dall’Arpa”.

Il sindaco ha voluto rassicurare i cittadini anche sul futuro: i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire eventuali criticità e garantire sempre la massima sicurezza per chi frequenta il litorale.

Dopo giorni di bandiere rosse e cartelli di divieto, ora la spiaggia di Ladispoli può tornare a colorarsi di ombrelloni, bambini con il secchiello e tuffi in mare. In attesa del prossimo weekend, la città tira un sospiro di sollievo.

