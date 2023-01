L’Agenda del Parco 2023 a Villa Gordiani

Domenica 8 gennaio 2023, presso Gordiani in comune in Via Pisino 30 è stata presentata e consegnata da Vincenzo Luciani ai partecipanti l’Agenda del Parco 2023, “Percorrendo la via Collatina, da San Lorenzo all’antica Collatia”. In essa, dopo aver percorso le antiche vie Prenestina (nel 2021) e Casilina (2022), nel 2023 ci si muove lungo l’antica via Collatina, attraversando i quartieri: San Lorenzo, Casal Bertone, Villa Gordiani, Collatino, Parco Prampolini, Tor Sapienza e La Rustica e soffermandosi nei parchi di Villa Gordiani, Taverna, Achille Grandi, Prampolini, Parco Severini-Campigli, Barone Rampante, Fabio Montagna. Ha trovato ampiamente spazio nell’agenda anche il progetto del Parco lineaRE.

È seguita una discussione sui temi del #ParcoLineareRomaEst. Sono intervenuti oltre a Luciani e a Cinzia Paoloino, Stefania Saporito, Franco Menenti, Andrea Nataloni ed altri e l’assessore al Verde del V municipio Edoardo Annucci (nella foto).

È intervenuto anche lo scrittore Stefano Marinucci sul tema ‘C’era una volta la Collatina antica.’ E in effetti su questa via, misteriosamente scomparsa, nella sua parte iniziale e non solo, bisognerebbe accendere i riflettori per dar conto di tanto neghittoso disinteresse e di tanti reiterati sfregi subiti nel corso di lunghi anni in questo vasto territorio tra il V e il IV Municipio. Le associazioni che sostengono il #ParcoLineareRomaEst sono tuttavia decise a proseguire la loro battaglia, nella speranza di avere dalla loro parte le istituzioni locali e comunale.

L’incontro si è concluso con un festoso brindisi (ottimo lo spumante!)