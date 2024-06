L’anticiclone africano porta l’estate, a Roma weekend infuocato

A Roma arriva l’estate con temperature che potrebbero toccare i 35 gradi nel weekend. Un potente anticiclone africano sta attraversando il Lazio, facendo scattare l’allerta gialla (livello 1 di attenzione, condizioni meteorologiche che non comportano un rischio significativo per la salute della popolazione) a Roma e in altre cinque città: Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina e Perugia.

Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che elabora report giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore, ha indicato che il livello 1 di allerta comporta misure preventive, come “prendersi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli” e “segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento”.

Questo livello di allerta non implica un pericolo immediato per la salute, ma richiede comunque una maggiore attenzione verso le persone più vulnerabili.

Gli esperti meteorologi prevedono per Roma una giornata di sabato 8 giugno all’insegna del bel tempo, con un sole splendente che illuminerà la città per tutta la giornata e senza alcuna previsione di pioggia. Durante la giornata di domani, la temperatura massima registrata sarà di 33°C, con una minima di 19°C.

Lo zero termico si attesterà a 4291 metri, indicando un’alta quota alla quale la temperatura scende sotto lo zero. I venti saranno moderati al mattino, provenienti da nord-est, e nel pomeriggio soffieranno moderatamente da ovest-sudovest.

Con l’anticiclone africano che porta caldo intenso e afa, le autorità raccomandano di adottare alcune precauzioni per affrontare le elevate temperature. Tra i consigli principali ci sono l’evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, rimanere idratati bevendo molta acqua, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, e limitare l’attività fisica intensa.

Inoltre, è importante prestare particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone con patologie croniche, che sono più suscettibili agli effetti negativi del caldo.

