Largo Telese: quel ceppo che attende da oltre quattro mesi di essere rimosso

Il 20 agosto 2019 alle 12:57 in largo Telese, quasi per caso, sul marciapiede antistante la sede del Municipio Roma V in via di Torre Annunziata, scattavamo le due foto che pubblichiamo.

Riprendono i resti di una pianta di arancio, fatta mettere a dimora “da quelli che c’erano prima” e, secondo il Servizio Giardini, “protetta” con una di quelle pesanti basi in ghisa che solitamente troviamo, purtroppo, a “strangolare” innocenti creature colpevoli solo di crescere (tante sono al riguardo le segnalazioni).

L’albero nel mese di Giugno è morto e quanto ne resta è stato messo in sicurezza con i quattro classici paletti in ferro a sostegno della rete in plastica arancione, per evitare che i pedoni possano urtarlo e magari, cadere rovinosamente in terra.

Sono passati oltre QUATTRO MESI e ancora non si vede la soluzione di un così difficile problema…! Eppure dal palazzo di fronte (via di Torre Annunziata 1) dal 5° piano, quello del Presidente Boccuzzi e della Giunta, quel moncherino in quella gabbia in ghisa si dovrebbe vedere!