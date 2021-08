L’auto di Ritorno al Futuro atterra a Roma

E’ stato un vero e proprio “ritorno al futuro” per i romani e i turisti che domenica sera si sono ritrovati all’Hard Rock Cafe di Roma.

Il tempio rock di via Veneto ha infatti ospitato un modello dell’iconica auto protagonista della trilogia “Ritorno al futuro” che ha invaso le sale di tutto il mondo tra il 1985 e il 1990 da Robert Zemeckis.

Nella pellicola, la DeLorean modificata da “Doc” (Christopher Lloyd) e guidata da Marty McFly (Michael J. Fox) può viaggiare nel tempo e volare sulle note di una colonna sonora tutta rock, che contiene brani di Chuck Berry, Eric Clapton, Eddie Van Halen, Etta James, Lindsey Buckingham e soprattutto la traccia principale “The Power of love” e il brano di coda “Back in time”, firmati da Huey Lewis and The News. Lo stesso Huey Lewis è apparso in un cameo nel primo film del 1985 nelle vesti di professore “selezionatore” di band musicali della scuola.

Tanta curiosità e tanti scatti intorno al bolide grigio metallizzato che vola nel tempo. Il pubblico del Cafe ha potuto scattare una foto a bordo della macchina, provvista del “flusso canalizzatore”, in compagnia di alcuni oggetti simbolo del film come la targa “OUTOFTIME”, l’Almanacco delle scommesse sportive, il berretto da baseball arcobaleno e il famoso Hoverboard, lo skate fluttuante.