Lavori demolizione Tangenziale Est, dal 9 marzo chiusure notturne e deviazioni bus

Da lunedì 9 marzo – informa Roma Mobilità – per consentire i lavori di demolizione del tratto di Tangenziale Est sovrastante la circonvallazione Nomentana, chiusure notturne al traffico per via Masaniello, piazzale fronte stazione Tiburtina e circonvallazione Nomentana (direzione Salaria).

Deviate dalle 22 di lunedì 9 alle 5 di martedì mattina, e poi tutte le notti fino a quelle tra 15 e 16 marzo, 13 linee bus. Alcune sposteranno il capolinea.

Consistenti le modifiche al traffico privato. Tutti i dettagli nella news su muoversiaroma.it .