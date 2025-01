Lavori e potature, deviate linee bus

Doppia deviazione per la linea 066, a causa di lavori e potature.

Per potature in via di Castel Porziano, in programma sino al 5 gennaio con orario 8-17 tra via Canazei e via Torcegno, i bus della linea 066 da via Dobbiaco proseguono sul percorso Wolf Ferrari-Colombo.

I bus che effettuano capolinea alla stazione Colombo della ferrovia Metromare, prima di giungere a via Dobbiaco, sono deviati per via Cima Vallona. Non transitano infatti in via Ponte Gardena dallo scorso 21 dicembre a causa di un avvallamento del manto stradale all’altezza di via Frassilongo.

Sono in corso i lavori di riparazione.

Deviate anche 06 e 070 che percorrono via Cilea e via Wolf Ferrari. Sono disattivate le fermate 77139-77140-77141-79651-79650-77065-80466-77067.

