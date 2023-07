Lavori in corso al Sottovia Ignazio Guidi

Lavori di riqualificazione del sottovia Ignazio Guidi: interventi al via dalla sera di lunedì 3 luglio. La galleria, da via Nomentana a Piazzale della Croce Rossa, sarà chiusa al traffico dalle 22 alle 5.30 del mattino, fino al 30 luglio.

Le lavorazioni nella galleria seguono lo stesso schema adottato per il sottovia in Sassia e rientrano nel piano di riqualificazione delle gallerie controllate dal Csimu. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 500mila euro del bilancio comunale.

In particolare, sull’intera tratta di circa 2 chilometri verranno eseguiti:

* la pulizia profonda delle pareti dell’intera galleria;

* la verniciatura delle pareti laterali;

* il rifacimento dei tratti di asfalto ammalorato;

* il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sistemazione della segnaletica verticale;

* la pulizia da parte di Ama della carreggiata stradale e delle uscite di sicurezza.

“La galleria Ignazio Guidi sarà pulita e riqualificata. Un lavoro essenziale per la sicurezza e per il decoro della città, in particolare in questo tratto di strada ad alto scorrimento e frequente circolazione. I lavori saranno eseguiti di notte per evitare ogni possibile disagio al traffico. Il Csimu ha avviato una campagna di pulizia profonda delle gallerie in collaborazione con Ama che ci sostiene in tali attività di riqualificazione come è accaduto nel sottovia in Sassia”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.