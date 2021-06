Lavori in corso… per eliminazione pedaggio tratto urbano A24 per pendolari

Sono in corso da mesi – informa in un comunicato il Campidoglio – interlocuzioni da parte dell’Amministrazione Capitolina con Strada dei Parchi per l’eliminazione del pedaggio per i pendolari che vivono o si spostano nel tratto urbano dell’Autostrada A24 tra la barriera di Roma Est e l’innesto con la Tangenziale.

Già sono state definite le possibili modalità di storno del pedaggio per i cittadini che abitano o si spostano per lavoro ogni giorno nei Municipi IV, V e VI e utilizzano le uscite dell’A24 di Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona. Si è in attesa di un intervento normativo a livello nazionale e dell’approvazione del Piano Economico Finanziario di Strada Dei Parchi a fine di poter dare avvio concreto all’iniziativa.

“In questi mesi, la sindaca Virginia Raggi ha voluto che si lavorasse insieme a Strada dei Parchi per trovare una soluzione a questo problema segnalato da tanti cittadini che vivono o lavorano nel quadrante est della città”, dichiara l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.