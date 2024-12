Lavori metro C, si riducono cantieri su via dei Fori Imperiali

Si riducono i cantieri per la realizzazione della stazione della metro C Colosseo/Fori Imperiali. Da lunedì 23 dicembre sarà liberata dal cantiere la carreggiata di via dei Fori Imperiali sul lato sud, ovvero sul lato del clivo di Venere Felice, da via del Tempio della Pace a piazza del Colosseo.

Roma Metropolitane informa che sul lato opposto, sotto il belvedere Cederna e in alcune aree adiacenti alla strada, le attività nel cantiere invece andranno avanti.

Sono vicini alla conclusione, quindi, i lavori per la realizzazione della stazione Colosseo/Fori Imperiali della linea C, la cui apertura è prevista il prossimo anno insieme alla stazione Porta Metronia.

