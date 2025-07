Lavori Metro C, sospensione del servizio dal 21 al 27 luglio

Proseguono i lavori della linea C della metropolitana, che rendono necessarie limitazioni e chiusure. Il servizio sarà sospeso per l’intera settimana dal 21 al 27 luglio. Come di consueto, saranno disponibili le navette bus sostitutive MC (San Giovanni-Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle).

Fino a domenica 20 luglio, invece, il servizio sarà attivo con le consuete limitazioni serali e lo stop alle 21 (dopo, bus al posto dei treni).

Dopo la sospensione dal 21 al 27 luglio, la linea C tornerà regolare dal 28 luglio al 4 agosto: le ultime corse saranno alle 23.30 dalla domenica al giovedì e all’1.30 nelle serate del venerdì e del sabato.

Nelle giornate del 5, 6 e 7 agosto torneranno le limitazioni serali. Dall’8 al 10 agosto servizio regolare. Dall’11 al 14 agosto di nuova interruzione serale alle 21 con bus sostitutivi MC e MC3. Dal 15 al 24 agosto il servizio sarà regolare, con ultime corse alle 23.30 nei giorni feriali e all’1.30 nel fine settimana.

Dal 25 al 29 agosto tornerà la limitazione serale. Il 30 e 31 agosto è prevista una nuova chiusura totale. Dal 1° al 7 settembre servizio regolare, mentre dall’8 al 14 settembre la linea sarà chiusa per un’intera settimana.

Dal 15 al 19 settembre la metro C sarà di nuovo attiva senza limitazioni. Seguirà una nuova chiusura nel fine settimana del 20 e 21 settembre. A partire dal 22 settembre la linea tornerà a funzionare regolarmente.

