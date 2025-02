Lavori notturni in via Angelo Emo dal 24 al 28 febbraio

Dal 24 al 28 febbraio sono in programma lavori notturni in via Angelo Emo nei pressi del Viadotto delle Fornaci. Il cantiere sarà attivo dalle 22 alle 6.

Previsto il restringimento della carreggiata con divieto di transito per il tempo strettamente necessario ad alcune fasi delle lavorazioni.

In particolare, dal 24 al 26 febbraio, i lavori si svolgeranano sulla carreggiata in direzione di via Baldo degli Ubaldi e del Gra; dal 26 al 28 febbraio in quella direzione del Centro.

Previsti rallentamenti per la viabilità nell’area interessata.

Maggiori informazioni e aggiornamenti su Roma Mobilità.

