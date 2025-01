Lavori stazione Pigneto, dal 20 gennaio divieti di fermata

In partenza il cantiere per la realizzazione della fermata ferroviaria Pigneto con collegamento alla stazione metropolitana linea C.

Si tratta di un intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, che rientra tra quelli essenziali individuati nel programma del Giubileo 2025.

Per garantire la messa in opera dei lavori, da lunedì 20 gennaio saranno necessarie alcune modifiche alla disciplina del traffico.

Nello specifico, nella fase propedeutica da lunedì 20 a mercoledì 22 gennaio 2025, viene istituito il divieto di fermata su entrambi i lati di Circonvallazione Casilina Ovest e Circonvallazione Casilina Est.

Per quest’ultimo, il tratto interessato dal divieto è tra via del Pigneto e via F. L. de Magistris.

Dal 23 gennaio al 10 marzo 2025 saranno attivi divieti di sosta lungo la circonvallazione Casilina Ovest, tra via Casilina e via Prenestina, e sul tratto della Circonvallazione Est tra via del Pigneto e via De Magistris.

Lo schema di circolazione non comporta modifiche alla viabilità.

Aggiornamenti e informazioni su Roma Servizi per la Mobilità

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.