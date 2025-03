Lavori stazione Pigneto, dal 4 marzo modifiche alla viabilità

Nuove modifiche alla viabilità, da martedì 4 marzo, per i lavori di realizzazione della fermata ferroviaria Pigneto.

Tre, in particolare, le variazioni legate all’intervento:

– Circonvallazione Casilina Ovest: chiusura dal civico 140 circa a via del Pigneto, riduzione della carreggiata da via del Pigneto a piazzale Prenestino e inversione del senso di marcia. L’attraversamento pedonale del cavalcavia di via del Pigneto sarà garantito;

– Piazzale Prenestino: adeguamento del semaforo per consentire di proseguire sulla circonvallazione Ovest e l’inversione di marcia su via Prenestina;

– Circonvallazione Casilina Est: rimozione della sosta in corrispondenza dell’area di cantiere mantenendo il transito pedonale e veicolare.

La nuova fermata ferroviaria Pigneto collegherà le linee FL1 (Orte-Fiumicino Aeroporto) e FL3 (Roma–Viterbo) con la Metro C. Per i lavori – a cura di RFI, Rete Ferroviaria Italiana – durante il weekend la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense viene interrotta.

Maggiori informazioni sul sito di Roma Servizi per la mobilità .

