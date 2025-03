Lavori stazione Pigneto, modifiche viabilità dal 31 marzo

Al via una nuova fase dei lavori di realizzazione della fermata ferroviaria Pigneto. Da lunedì 31 marzo, sulla circonvallazione Casilina ovest, chiusa la carreggiata da Prenestina a Casilina.

Sulla circonvallazione Casilina est, invece, interdetta parzialmente la carreggiata (la fermata bus numero 82698 “Pigneto/metro C” sarà riposizionata).

Da venerdì 4 aprile è prevista inoltre la demolizione del cavalcavia di via del Pigneto, che resterà aperto per l’attraversamento pedonale fino alle ore 14 di giovedì 3 aprile.

L’intervento comporterà, sulla circonvallazione Casilina est, la chiusura della carreggiata da via del Pigneto a via De Magistris, consentendo il transito pedonale. Saranno deviate le linee bus 105, MC e, di notte, N11, direzione Parco di Centocelle.

Il transito pedonale dal nuovo collegamento tra la circonvallazione Casilina est e quella ovest sarà attivo dal 7 aprile. I bus, invece, torneranno a transitare sulla circonvallazione Casilina est da martedì 8 aprile.

Ulteriori informazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

