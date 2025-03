Lavori stazione Pigneto, nuove modifiche viabilità dall’11 marzo

Da martedì 11 marzo al via la nuova fase dei lavori di realizzazione della fermata ferroviaria Pigneto.

L’avvio dell’attività comporterà la chiusura al transito della circonvallazione Casilina nel tratto compreso tra via del Pigneto e via Luigi Filippo De Magistris.

Modifiche anche per il trasporto pubblico, in particolare per le linee bus 105, MC e N11.

La linea 105 proveniente da Parco di Centocelle, nel percorso di ritorno da via l’Aquila proseguirà su via Prenestina fino a largo Preneste, a via dell’Acqua Bullicante, piazza della Maranella e via Casilina, qui riprenderà il normale itinerario.

La linea MC proveniente da viale Castrense seguirà il percorso ordinario fino a via l’Aquila e poi proseguirà su via Prenestina fino a largo Preneste, via dell’Acqua Bullicante, piazza della Maranella e via Casilina, da dove tornerà sul normale itinerario.

La N11 invece sarà interessata da modifiche a partire da mercoledì 12 marzo. I bus provenienti da piazza Venezia seguiranno il normale percorso fino a via l’Aquila, poi proseguiranno su via Prenestina fino a largo Preneste, via dell’Acqua Bullicante, piazza della Maranella e via Casilina.

Ulteriori informazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

