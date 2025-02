Lavori su viale della Piramide Cestia, piazze Porta San Paolo e Albania

Al via lunedì 10 febbraio i lavori di riqualificazione della sede stradale, nell’ambito degli interventi per il Giubileo, in un tratto di viale della Piramide Cestia, piazza Albania e piazza di Porta San Paolo. I lavori dureranno circa 60 giorni e prevedono modifiche alla viabilità.

Divieti di sosta in viale della Piramide Cestia (da Porta San Paolo a piazza Albania), piazza di Porta San Paolo (da viale Giotto a viale della Piramide Cestia) e piazza Albania (da viale della Piramide Cestia a viale Aventino). Prevista anche la temporanea sospensione dei tratti di pista ciclabile interessati dai lavori.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

