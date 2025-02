Lavori Termini-Centocelle, circolazione sospesa dalla sera del 21 febbraio

Lavori di manutenzione e sostituzione dei binari sulla Termini-Centocelle. Per consentire gli interventi, dalle ore 21 di venerdì 21 febbraio alle ore 14 di lunedì 24 febbraio verrà chiuso al traffico l’attraversamento di via Casilina – tra piazza della Marranella a via di Tor Pignattara – e sarà sospesa la circolazione sulla ferro-tramvia.

Nel periodo di sospensione sarà potenziata la linea bus 105. L’ultima corsa da Centocelle, venerdì 21 febbraio, è prevista alle ore 20; da Termini Laziali, invece, alle 20.33.

Il servizio riprenderà poi nella giornata di lunedì 24 febbraio, con prima corsa da Centocelle alle ore 14 e da Termini Laziali alle ore 14.33. Da considerare possibili variazioni per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico in programma sempre lunedì.

Nell’ambito degli interventi per i lavori, saranno deviate anche le linee 409 e n409. Tutti i dettagli sulle modifiche sono disponibili sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.

