Lavori zona Porta Pia, istituiti divieti di sosta

Dopo la conclusione dei lavori giubilari di riqualificazione dell’area del piazzale di Porta Pia, saranno realizzati interventi per la sistemazione dei marciapiedi.

In particolare, per consentire i lavori, dal 17 al 25 marzo saranno istituiti divieti di sosta H24 e zona rimozione su tutta la sede stradale presso:

– il piazzale di Porta Pia, tratto con direzione e verso, da via Ancona a corso d’Italia;

– via Ancona, tratto compreso tra il civico 7 e via Nomentana;

– via Nomentana, tratto compreso tra via Ancona e corso d’Italia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.