Lavoro, Pratelli: intollerabile che di lavoro si muoia

Esprimo il più sentito cordoglio per la morte dell’operaio coinvolto nell’incidente avvenuto ieri in una palazzina del centro di Roma, nel quale sono rimasti feriti anche altri due lavoratori. A scriverlo in una nota è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale. “Non ci rassegniamo a questa insopportabile conta.

Pochi giorni fa – aggiunge – abbiamo celebrato la giornata di commemorazione delle vittime del lavoro e ogni istituzione deve sentirsi coinvolta e fare la sua parte: serve aumentare i controlli, non solo nei cantieri pubblici, come Roma Capitale per le sue competenze sta provando a fare attraverso i protocolli firmati per la sicurezza nei cantieri Pnrr e giubilari, ma anche in quelli privati. Serve un piano nazionale per la formazione continua e di qualità, serve fare comunicazione e informazione.

La sicurezza sul lavoro è una questione prioritaria che riguarda il paese intero perché è intollerabile che di lavoro si continui a morire.

Lo ha detto lo stesso presidente Mattarella, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità. Ai famigliari delle vittime, la mia sincera vicinanza e quella di Roma Capitale”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙