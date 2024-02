L’avvelenamento continua per i residenti di Tor Sapienza

La salute prima di tutto… sembrerebbe non valere a Tor Sapienza, in particolare per i residenti nel quadrante del campo di via Salviati

Ormai su Tor Sapienza sembra gravare una cappa di veleno che sistematicamente quasi ogni giorno parte sbuffando, con tonalità di colore che vanno dal bianco al grigio, per arrivare al pestilenziale nero. Un fumo che arriva a bruciare la gola, a far lacrimare gli occhi e a entrare direttamente nei polmoni e nel sangue. Il tutto mentre in Comune di Roma blocca la circolazione dei veicoli più inquinanti per abbassare le polveri sottili.

I responsabili di questo tentativo ben riuscito di progressivo avvelenamento collettivo sono sempre dallo stesso luogo, il Campo di via Salviati. Le denunce dei cittadini non si contano più con foto e video che finiscono in televisioni e giornali senza purtroppo il benché minimo segnale di un miglioramento della situazione.

Davanti al campo su tre turni da anni ‘vigilano’ le pattuglie della Polizia Locale. Un costo abnorme se lo si confronta con risultati che definire scarsi è puro eufemismo. Un servizio h24 che ha solo evitato l’entrata al campo degli automezzi “da lavoro” e null’altro visto i tanti materiali che entrano e che poi vengono quotidianamente bruciati con colonne di fumo nero con un alto contenuto di ogni sostanza inquinante.

Purtroppo da tempo nessuno parla più dello smantellamento del campo e della sistemazione in case per quanti ne avessero i requisiti. Insomma nessun seguito agli annunci partiti già durante la giunta Raggi durante la quale si abbozzò nientemeno che un cronoprogramma che avrebbe riportato la legalità in un quartiere che viceversa sta pagando un prezzo abnorme con l’inquinamento del suolo e dell’aria resa quotidianamente irrespirabile a causa dei fumi tossici provenienti dal campo.

Ci sono dei cittadini che tenacemente pubblicano su FB e altri network foto e video taggando ogni volta decine e decine di cittadini e tra questi consiglieri e assessori municipali e comunali e compreso il Sindaco, sottolineando per tutti la poca propensione a lavorare e risolvere il problema e quello che abbiamo definito essere un tentativo fino ad oggi ben riuscito e incontrastato di avvelenamento di una intera comunità.