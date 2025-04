Derby della Capitale: Lazio e Roma si dividono la posta in una partita intensa e nervosa

Una buona Lazio approccia bene il derby della 32ª giornata e crea tre palle goal sventate dal migliore in campo, il portiere giallorosso, questo a dimostrazione della maggiore pericolosità biancoceleste, che continua a difettare in zona goal, dove ormai segnano solo i difensori.

Buono il rientro di Castellanos che fa migliorare enormemente la manovra offensiva e la ripartenza veloce.

Il goal arriva per un colpo di testa di Romagnoli, a sugellare un predominio che, come spesso accade, interrompe l’irruenza laziale, che prova a fare una cosa che abbiamo capito non essere in grado di fare, gestire il risultato.

La Roma risponde di nervi e trova prima un grande Mandas su colpo di testa di Mancini e poi un goal tanto bello quanto immeritato.

Derby nervoso, che poi scivola verso il prendiamoci questo punto e pensiamo a giovedì, come anche i cambi di Mister Baroni stanno a dimostrare.

Un saluto a Mister Ranieri, un avversario leale e signorile come ce ne sono pochi dall’altra parte del Tevere.

Giovedì tutti allo stadio a ribaltare il risultato dell’andata e andare avanti, insieme si può.

LA PAGELLE BIANCOCELESTI

Mandas 6,5

Pellegrini 6,5

Romagnoli 7

Gigot 6,5

Marusic 6,5

Guendouzi 6,5

Rovella 7

Dele Bashiru 6,5

Zaccagni 6

Castellanos 6,5

Isaksen 7

Belahyane 6

Dia 6,5

Noslin 6

Pedro 6,5

Vecino 6

La classifica di Serie A dopo la 32° giornata

