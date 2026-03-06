Lazio, 3 milioni per le imprese femminili: prevista una “corsia preferenziale” per il Quarticciolo

Un’iniezione di fiducia e risorse per le donne che vogliono fare impresa. La Regione Lazio presenta oggi a WEGIL, nel cuore di Trastevere, il bando “Donne e Impresa 2026”, un fondo da tre milioni di euro destinato a sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese guidate da donne, con un’attenzione particolare a innovazione, digitalizzazione e investimenti produttivi.

La vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha sottolineato l’obiettivo strategico della misura:

«Con questo bando offriamo alle imprenditrici uno strumento concreto per rafforzare la competitività delle loro attività. Abbiamo deciso di destinare almeno il 10% delle risorse al Quarticciolo, un quartiere che sta vivendo un percorso di riqualificazione urbano, sociale ed economico grazie a Regione, Governo e Roma Capitale».

La quota riservata al Quarticciolo ammonta a 300 mila euro, destinata a sostenere tra 10 e 15 nuove imprese o lavoratrici autonome, pronte ad avviare o ampliare la propria attività nel Municipio V di Roma.

Un’iniziativa che si inserisce in un più ampio programma di interventi per il recupero degli spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio abitativo e il rafforzamento del tessuto economico locale.

Come funziona il bando

Gestito da Lazio Innova e finanziato con il Programma FESR Lazio 2021-2027, il bando prevede contributi a fondo perduto fino a 100 mila euro per impresa, coprendo tra il 50% e il 70% dei costi ammissibili, in regime de minimis.

Le risorse potranno essere utilizzate per:

Macchinari, attrezzature e software

Investimenti in digitalizzazione e sistemi di digital commerce (con un contributo aggiuntivo di circa 5 mila euro)

Spese di personale e costi generali

Il bando sarà pubblicato entro fine marzo, con apertura prevista a metà aprile 2026.

Chi può partecipare

Possono accedere le imprese femminili, comprese: lavoratrici autonome, imprese individuali a titolarità femminile, società di persone, cooperative o studi associati con almeno il 60% di donne, e società di capitali con partecipazione e governance femminile qualificata.

Tutte le informazioni, le modalità di partecipazione e la relativa modulistica saranno disponibili sui siti lazioinnova.it e lazioeuropa.it.

