Lazio, aperto bando “Servizi in rete”: 1,6 milioni destinati a Unioni di comuni e Comunità montane

Arriva una nuova opportunità per i piccoli Comuni del Lazio. È stato pubblicato l’avviso pubblico “Servizi in Rete – sostegno alle Gestioni comunali associate”, promosso dalla Regione Lazio e destinato a finanziare le funzioni e i servizi svolti in forma associata dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità montane.

Il bando, che mette sul piatto oltre 1,6 milioni di euro e scade il 27 ottobre 2025, si rivolge agli enti già attivi al momento della pubblicazione e che abbiano effettivamente svolto nell’arco del 2024 le attività per cui chiedono il contributo.

Le risorse saranno destinate a un ampio ventaglio di funzioni, dall’organizzazione amministrativa alla gestione finanziaria e contabile, dai servizi pubblici locali al trasporto comunale, dal catasto alla pianificazione urbanistica ed edilizia.

In lista anche la protezione civile, i servizi sociali, la gestione dei rifiuti, l’edilizia scolastica, la polizia municipale e persino i compiti legati a stato civile e servizi anagrafici.

“Con questo bando – ha spiegato l’assessore regionale Luisa Regimenti, titolare delle deleghe a Enti locali, Sicurezza urbana e Polizia locale – andiamo a erogare ulteriori risorse che aiuteranno soprattutto gli enti delle aree interne. I piccoli Comuni affrontano ogni giorno sfide complesse per garantire servizi di qualità ai cittadini.

Questo avviso rappresenta un aiuto concreto per favorire sinergie territoriali e dare risposte più efficaci alle comunità locali. La Giunta Rocca sarà sempre al fianco di amministratori e cittadini per migliorare efficienza e sostenibilità, promuovendo la collaborazione tra enti”.

Un sostegno che, nelle intenzioni della Regione, punta a rafforzare la capacità amministrativa delle realtà locali più fragili, spesso costrette a far fronte a carenze di personale e risorse.

