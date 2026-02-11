Lazio, approvato il Piano Turistico 2025-2027: via libera all’unanimità

Il Lazio traccia la rotta per il turismo del prossimo triennio con un segnale di forte coesione politica.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il Piano Turistico Triennale 2025-2027, un documento strategico che punta a trasformare il settore da risorsa spontanea a infrastruttura economica programmata e sostenibile.

Il via libera dell’Aula arriva dopo un lungo percorso di ascolto che ha coinvolto operatori, associazioni di categoria e amministratori locali, definendo una visione che mira a superare il turismo “mordi e fuggi” in favore di un modello esperienziale e di qualità.

TURISMO LENTO E SOSTENIBILE

Il Piano non si limita a gestire l’esistente, ma introduce strumenti per governare i flussi turistici in modo più efficace.

Gli investimenti previsti puntano a migliorare l’offerta ricettiva e l’integrazione tecnologica dei servizi, mentre l’accento viene posto sul turismo esperienziale e lento.

Come sottolineato dalla vicepresidente della Commissione, Edy Palazzi, l’obiettivo è attrarre visitatori interessati a percorsi culturali e naturalistici che favoriscano una permanenza media più lunga e, di conseguenza, un maggiore impatto economico sui territori.

Una crescita che deve però rispettare l’equilibrio dei borghi e delle aree naturali, evitando la saturazione delle mete più note.

TUTTI I TERRITORI, NON SOLO ROMA

L’unanimità del voto riflette il lavoro di mediazione svolto nelle commissioni.

Il consigliere Vittorio Sambucci ha lodato lo sforzo dell’assessore Palazzo nel rendere il piano inclusivo per tutte le province del Lazio, non limitando i benefici alla sola Capitale, spesso accusata di monopolizzare le risorse regionali.

Il documento incentiva inoltre le sinergie tra enti locali e imprese del settore per trasformare le eccellenze del territorio in opportunità reali di lavoro, creando un ponte tra pubblico e privato che finora è mancato.

“ORA LA FASE PIÙ IMPORTANTE”

“Il turismo va governato con programmazione e visione”, ha commentato l’assessore Elena Palazzo durante la seduta. “Ora inizia la fase più importante: dare piena attuazione a questa strategia per creare sviluppo e lavoro concreto per i nostri territori.”

Un plauso bipartisan è arrivato anche dal consigliere Sambucci, che ha definito “magistrale” il lavoro del presidente di commissione Luciano Crea e dell’assessore Palazzo per aver condotto un esame del piano caratterizzato da un confronto approfondito e costruttivo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.