Lazio, arrivano nuovi fondi per porti e darsene: “Comuni potranno presentare progetti fino a 500mila euro”

La Regione Lazio punta a modernizzare la sua rete portuale e apre ai Comuni la possibilità di presentare progetti dedicati alla valorizzazione di porti, approdi, darsene, marine e ormeggi. Un investimento complessivo da 3,35 milioni di euro, pensato per dare una spinta significativa al comparto nautico.

A spiegarlo è l’assessore regionale alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli, che illustra i contenuti del nuovo avviso pubblico:

«Per sostenere lo sviluppo e l’ammodernamento del sistema portuale – spiega – abbiamo scelto di mettere a disposizione risorse che consentano ai Comuni di proporre interventi fino a 500mila euro. Parliamo di progetti che possono riguardare innovazione tecnologica, rinnovo delle attrezzature e degli impianti, ristrutturazioni, ammodernamenti e miglioramento dei servizi nelle aree portuali».

La novità principale riguarda però l’estensione degli interventi finanziabili anche ai territori lontani dal mare: «Per la prima volta – sottolinea Ciacciarelli – grazie alle modifiche della legge regionale 72/1984, potremo sostenere non solo le strutture sulla costa ma anche quelle situate in acque interne: laghi e fiumi entrano finalmente nella pianificazione portuale regionale».

Il nuovo avviso si inserisce in un percorso più ampio, che negli ultimi mesi ha portato all’approvazione – attesa da quasi trent’anni – del Piano dei porti del Lazio. Un passo considerato storico per ridisegnare strategicamente il futuro della portualità regionale.

«Nei prossimi mesi – conclude l’assessore – lavoreremo per dare alla normativa un impianto moderno, in linea con le esigenze attuali del settore, e supporteremo i Comuni nell’attuazione del Piano dei porti. L’obiettivo è chiaro: rendere il sistema portuale del Lazio un modello di modernità e innovazione».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.