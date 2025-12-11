Lazio, Fitch alza il rating: dalla Regione un segnale di solidità e credibilità finanziaria

La Regione Lazio conquista un nuovo riconoscimento sui mercati finanziari. L’agenzia Fitch Ratings ha alzato il rating del Lazio da BBB a BBB+, confermando la solidità del percorso intrapreso dalla giunta regionale negli ultimi mesi.

A darne notizia è l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, che parla di un “prestigioso riconoscimento” dopo quello già ottenuto da Moody’s.

“Il giudizio di Fitch evidenzia come la crescita dell’Italia si rifletta direttamente sul Lazio – spiega Righini –. Cresce l’Italia, cresce il Lazio. E soprattutto mette in luce l’efficacia delle nostre politiche di gestione del debito: semplificazione, razionalizzazione e forte presenza di controparti istituzionali come il Ministero dell’Economia e la Cassa Depositi e Prestiti, che rendono il debito regionale più solido e meno esposto alla volatilità dei mercati”.

Secondo l’assessore, il miglioramento del rating non è solo formale: “È un segnale concreto della credibilità delle nostre scelte. Aumenta la reputazione della Regione e apre nuove opportunità per investimenti, crescita e qualità della spesa pubblica. Continueremo su questa strada, con disciplina e trasparenza, per garantire ai cittadini un Lazio più forte e affidabile, capace di sostenere lo sviluppo economico e sociale dei territori”.

