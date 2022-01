Lazio: la campagna vaccinale per i bambini da 5 a 11 anni di età

Sono in corso le prenotazioni per la vaccinazione anti covid ai bambini dai 5 agli 11 anni (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) e le prime sono state effettuate il 15 dicembre allo Spallanzani.

E’ stato predisposto un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti) al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli. Il fumetto potrà anche essere colorato dai bambini durante l’attesa della somministrazione.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e visionati da oltre mezzo milione di utenti.

Per la vaccinazione della fascia 5-11 anni si utilizza l’apposito vaccino pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato da EMA e AIFA.

È prevista la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra (circolare del Ministero della Salute n. 56429 del 07/12/2021).

Nei bambini sottoposti a trapianto di organo solido, trapianto di cellule staminali emopoietiche o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia o a trattamenti farmacologici (come indicato nella circolare del Ministero della Salute n.41416 del 14/09/2021) sarà possibile somministrare una dose addizionale almeno 28 giorni dopo la seconda dose.

Per avere maggiori informazioni sulla vaccinazione anti-Covid 19 in questa fascia d’età è possibile consultare la pagina delle FAQ.

Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:

1. Il Codice Fiscale

2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera.

72 ore prima dell’appuntamento prenotato, un sms ricorderà l’appuntamento fissato.

Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.

Come funziona il vaccino anti-Covid per i bambini

Dove fare la vaccinazione pediatrica: elenco e mappa degli Hub

Asl Roma 1

Nuovo Regina Margherita

Casa della Salute Prati Trionfale

Poliambulatorio Nomentana

Poliambulatorio Dina Galli

Poliambulatorio Montespaccato

Centro Vaccinale Jacobini

Casa della Salute

San Pietro Fatebenefratelli

Sant’Andrea – Unità B

Umberto I – Clinica Pediatrica

ASL ROMA 2

Sandro Pertini

Santa Caterina delle Rose

Consultorio Familiare Cambellotti

Centro Vaccinale Via Monza

Consultorio Familiare Sette Chiese

HUB Pediatrico Militare – Hangar

ASL ROMA 3

Fiumicino

Ostia

Poliambulatorio Colle Massimo

INMI Spallanzani

San Camillo Forlanini (Padiglione Antonini)

ASL ROMA 4

Centro Vaccinale Covid 5-11 Bracciano

Centro Vaccinale Covid 5-11 Campagnano di Roma

Centro Vaccinale Covid 5-11 Capena

Centro Vaccinale Covid 5-11 Cerveteri

Centro vaccinale Covid ENEL Valdaliga

Centro Vaccinale Covid 5-11 Rignano Flaminio

ASL ROMA 5

Guidonia

Tivoli – Scuderie Estensi

Colleferro

Monterotondo

Poliambulatorio Cave

Centro Prelievi Subiaco

ASL ROMA 6

Casa della Salute di Rocca Priora

Presidio di Marino

Ospedale dei Castelli

Casa della Salute Villa Albani

ASL FROSINONE

Presidio Ospedaliero San Benedetto

Presidio Ospedaliero F. Spaziani – Centro Vaccinale Pediatrico

Presidio Ospedaliero SS. Trinità

Casa della Salute Pontecorvo – Centro Vaccinale Pediatrico

HUB Stellantis

ASL LATINA

Ospedale Santa Maria Goretti – Pediatria

Ospedale San Giovanni di Dio – Pediatria

Ospedale Dono Svizzero – Pediatria

ASL VITERBO

Consultorio di Montefiascone

Consultorio di Tarquinia

Consultorio di Viterbo

Consultorio di Civita Castellana

Consultorio familiare di Ronciglione

ASL RIETI

Ospedale San Camillo De Lellis