Lazio show all’Olimpico: cinquina al Monza e quarto posto riconquistato

La cronaca

Troppa Lazio per questo Monza, i biancocelesti all’Olimpico si riappropriano del 4° posto in attesa dei Viola domani sera a conclusione della 24° giornata di Serie A.

Presentata come una partita trappola per la Lazio, i capitolini non disattendono le aspettative e affondano i brianzoli che rimangono all’ultimo posto in classifica. Unica consolazione per il Monza è vedere che anche le dirette concorrenti alla salvezza hanno tutte perso (e probabilmente da lunedì ci sarà nuovamente Nesta a guidare gli allenamenti).

Partita a senso unico, la Lazio parte forte e dopo i tentativi di Zaccagni al 11°, Castellanos al 17° e ancora Zaccagni al 29°, ci riesce Marusic al 31° a mettere la palla in rete con un colpo di testa a porta vuota dopo una grande azione corale con assist di Castellanos, in grande spolvero questo pomeriggio. Dopo un contrasto con Izzo si fa male Dia che deve abbandonare il campo, lo sostituisce Pedro.

Nel primo tempo c’è una sola squadra in campo, ma la Lazio è un po’ superficiale e spreca tanto.

Il secondo tempo riprende con i biancocelesti che restano concentrati e mentre tutti cercano di far segnare el Taty, al 57° è proprio l’argentino ad imbucare per Pedro che segna l’ennesimo goal da subentrato.

Al 63° segna finalmente il Taty che fa 3 a 0 e la Lazio comincia a giocare più serena e con i “panchinari” appena entrati, costruisce il 4 a 0, da Noslin a Pedro per la doppietta personale ed il poker laziale.

A cinque minuti dalla fine c’è un rigore netto ma casuale per fallo di mano di Lazzari che aveva sostituito l’applauditissimo Nuno Tavares, oggi inarrestabile sulla sua fascia di competenza. La massima punizione è trasformata da Sensi nonostante Provedel avesse intuito il brutto tiro del centrocampista brianzolo.

C’è ancora tempo per Rovella di servire Dele-Bashiru in area e firmare il definitivo 5 a 1 con un bel tiro sotto la traversa.

Il Commento

Bella Lazio che non cade nella trappola della partita facile, entra concentrata con un ottimo Isaksen, che sta piano piano venendo fuori e forse si sta scrollando di dosso quella timidezza che lo frenava soprattutto in casa.

Migliore in campo Castellanos, che distribuisce assist, segna e fa sempre il suo lavoro sporco lì davanti a disturbare come una zanzara notturna ad Agosto.

Immenso Pedro.

Bravo questa volta Baroni a tenere su di giri tutti i ragazzi coinvolti, con il record di goal arrivati dalla panchina nonostante la pochezza del Monza, che sia questa la vera trappola?

Sabato alle 18 c’è il Napoli e li vedremo se la Lazio sia tornata quella autunnale oppure questi progressi siano dovuti all’inesistenza tecnico tattica del Monza.



Le pagelle biancocelesti

Provedel 6

Marusic 7

Gila 6,5

Romagnoli 6,5

Tavares 7

Guendouzi 6,5

Rovella 6,5

Isaksen 7

Dia 6,5

Zaccagni 7

Castellanos 7,5

dal 35° Pedro 7

dal 65° Lazzari 6

dal 65° Dele-Bashiru 7

dal 76° Tchaouna 6

dal 76° Noslin 6,5

All. Baroni 7

