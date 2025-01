Lazio, stanziati 800mila euro per la riqualificazione del Piano di Zona “Pineto”

La Giunta regionale del Lazio ha approvato un investimento di circa 800mila euro destinato alla riqualificazione di cinque edifici Ater Roma nel Piano di Zona “Pineto”.

La proposta, avanzata dall’assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari, Pasquale Ciacciarelli, punta a migliorare sia i vani interni che gli esterni degli immobili, garantendo un intervento più completo e armonico rispetto alla programmazione iniziale.

Il finanziamento integra risorse già stanziate per il “Piano di Zona 65”, nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr dedicato alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.

“Questo investimento risponde a una precisa richiesta di Ater Roma e mira a completare i lavori già avviati, aggiungendo interventi essenziali non previsti inizialmente“, ha spiegato l’assessore Ciacciarelli.

Secondo Ciacciarelli, l’obiettivo principale è garantire un risultato uniforme e armonico per tutti gli edifici interessati.

“Con questo stanziamento, confermiamo l’impegno della Giunta regionale a mantenere alta l’attenzione sul patrimonio edilizio, lavorando in sinergia con le aziende territoriali per rispondere alle necessità più urgenti“, ha concluso l’assessore.

Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico, con un occhio di riguardo per l’efficienza energetica e la vivibilità degli spazi destinati ai cittadini.

