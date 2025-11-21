Lazio, temperature in calo e primi fiocchi: occhi puntati sul Terminillo

Neve in arrivo nel Lazio? L’attesa cresce e a Roma serpeggia la speranza di vedere finalmente la “Dama bianca” fare la sua comparsa nel weekend.

Le temperature sono pronte a scendere e, con esse, la possibilità che qualche fiocco si posi sulle mete preferite dai romani pronti a lasciare la Capitale per una giornata sulla neve.

Il sogno di ampie distese imbiancate resta vivo, alimentato anche dalle previsioni degli esperti.

Al Terminillo, sabato 22 novembre si preannuncia una giornata invernale a tutti gli effetti: cieli molto nuvolosi o coperti e deboli nevicate nelle ore del mattino.

Nel pomeriggio, invece, spazio a qualche rasserenamento, ma con l’arrivo di ben 12 centimetri di neve fresca.

Le temperature oscilleranno tra una massima di 3°C e una minima di -5°C, mentre lo zero termico si attesterà sui 1228 metri. I venti, moderati, soffieranno da nordest per gran parte della giornata.

Domenica, invece, offrirà un quadro più variabile: cieli sereni o poco nuvolosi nelle prime ore, con un progressivo aumento delle nubi fino a un cielo coperto in serata.

Temperature in netto calo, con una massima prevista di -4°C e una minima di -8°C; lo zero termico si abbasserà a 1115 metri. I venti saranno moderati, inizialmente da est e poi, nel pomeriggio, da ovest.

Un weekend che profuma d’inverno, e che potrebbe regalare ai romani il primo assaggio di neve della stagione.

